Altro Calcio Ronaldo e Benzema, sono numeri da...Benevento

C'era una volta la BBC. Se quella della Juventus si è sciolta con il passaggio di Bonucci al Milan, quella del Real Madrid è ancora al completo, ma quest'anno è davvero irriconoscibile: Bale è sempre in infermeria e Cristiano Ronaldo e Benzema hanno numeri…da Benevento. Lo scorso anno, a questo punto della Liga, i due erano già a 12 gol, quest’anno sono fermi appena a due reti, una a testa, nelle 12 partite di campionato fin qui disputate e il Real Madrid sta soffrendo maledettamente l'astinenza dei sui bomber, tanto che è già scivolato a meno 10 dal Barcellona capolista. Solo gli attaccanti del Benevento, appunto, hanno numeri peggiori, con Iemmello e Coda che hanno segnato un gol in due. Per il resto, la coppia d’oro del Real Madrid è ferma a due reti come Depoitre-Kachunga dell'Huddersfield Town, Hahn-Wood dell'Amburgo, Defoe-King del Bournemouth e Osako-Guirassy del Colonia.