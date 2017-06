Altro Calcio Ronaldinho recluta campioni per la Chapecoense: che squadra!

In seguito al terribile incidente aereo di Medellin e all'assegnazione della Copa Sudamericana da parte della Conmebol la Chapecoense deve guardare avanti. Il club brasiliano va ricostruito dalle fondamenta e, per riuscirci, avrà bisogno anche di aiuti esterni. Tra i personaggi sportivi che hanno preso più a cuore la vicenda, c'è senz'altro Ronaldinho: secondo i media locali, l'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan non solo sarebbe pronto giocare per la Chape, ma starebbe anche provando a convincere altri campioni a seguirlo in questa iniziativa. Negli ultimi giorni si sono fatti i nomi di Riquelme e Gudjohnsen, ma, come riporta As, l'argentino e l'islandese non sarebbero gli unici calciatori contattati da Dinho. In questa gallery potrete trovare tutti gli altri.