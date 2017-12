Altro Calcio Record Sergio Ramos: giocatore più espulso nella storia della Liga

Di questo record Segio Ramos certamente non andrà fiero. Con il rosso rimediato sul campo dell'Athletic Bilbao il difensore del Real Madrid è diventato infatti il giocatore più espulso nella storia della Liga (19 volte). Superati Pablo Alfaro e Xavi Aguado (18). Il 31enne ha ricevuto la prima ammonizione dopo 11 minuti per aver sgomitato in maniera eccessiva in un duello aereo con Raul Garcia e la seconda a 4' dal termine sempre per aver alzato troppo il gomito, in uno scontro con Aduriz, secondo l'arbitro Mateu. Ramos salterà così per squalifica la sfida contro il Siviglia sabato prossimo al Bernabeu.