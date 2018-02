Altro Calcio Real Sociedad, regalo ai tifosi: "Vi cambiamo la maglia di Martinez"

Tra San Sebastian e Bilbao ci sono poco più di 100 chilometri, in un'ora siete da una parte all'altra dei Paesi Baschi. Nel caso doveste andarci in vacanza, fate attenzione alla maglia che indossate, perché la rivalità tra Athletic e Real Sociedad e particolarmente sentita e nelle ultime ore si è accesa ulteriormente. Tutta colpa di Iñigo Martinez, che a 26 anni ha deciso di percorrere quei 100 chilometri dopo una vita passata alla Real, con l'Athletic che ha pagato i 32 milioni della clausola e il giocatore che, nel suo primo giorno sull'altra sponda, ha detto: "Qui non va bene finire a metà classifica". Il club, così, ha voluto fare un regalo ai tifosi: "Da domani pomeriggio - si legge nel post pubblicato oggi - la Real Sociedad offre a tutti i tifosi che non vogliono il nome di Iñigo Martinez sulla propria moglia la possibilità di cambiarla per una maglia di questa stagione con lo sponsor attuale e il nome che vogliono, completamente gratis. Per quello non dovranno far altro che andare in uno qualunque degli store ufficiali della Real Sociedad". Il Napoli non ci ha pensato con Higuain, né la Juve con Bonucci...