Real Madrid, presentate le nuove maglie: CR7 non c'è

Conquistato la terza Champions League in fila , per ilè già tempo di pensare alla prossima stagione, che parte col grande dubbio Cristiano Ronaldo (che secondo i media portoghesi andrà al Psg ). I blancos hanno presentato la nuova maglia per il 2018/19, ma nelle foto e nei video di rito non c'è alcuna traccia di CR7. La cosa ancora più curiosa è che il 5 volte Pallone d'Oro non appare nemmeno tra le foto nello shop online ufficiale del Real, dove sono presenti tutti i giocatori con addosso il nuovo kit. L'assenza di Ronaldo potrebbe essere spiegata con motivi di sponsor - il Real veste Adidas e il portoghese Nike - ma lo scorso anno CR7 era regolarmente presente nella foto di presentazione della nuova maglia... I tifosi merengues tremano.