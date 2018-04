Altro Calcio Real Madrid-Juventus, Pjanic: Vergogna"

"Vergogna". L'ha scritto Miralem Pjanic con una Instagram Story subito dopo la fine di Real Madrid-Juventus. Il suo primo pensiero, a caldo, è stato quello di gridare allo scandalo. Higuain, invece, ha pubblicato una foto di Buffon, il capitano espulso per proteste. Nelle altre reazioni social dei bianconeri è emerso più che altro "l'orgoglio di fare parte di questo gruppo". Anche Pjaca, in prestito allo Schalke, è intervenuto su Twitter per elogiare i vecchi e futuri compagni.