Altro Calcio Real Madrid, Isco perde la pazienza: "Basta sparare m..."

Isco non ha trascorso una delle giornate migliori della sua vita. La stella del Real Madrid, uomo in più della scorsa stagione e castigatore dell'Italia a settembre, è rimasta in panchina 90 minuti nel Clasico contro il Barcellona. Come se non bastasse, è stato accusato sul web prima di essere stato visto in un locale alle 3 del mattino alla vigilia, poi di essersi rifiutato di riscaldarsi dopo l'ingresso di Nacho. Lui ha risposto per le rime su Twitter. Dimostrando un evidente nervosismo.