Real Madrid-Fuenlabrada 2-2, Zidane agli ottavi di Coppa del Re

Ricordate Milan-Alessandria di un paio d'anni fa? Certo, quella era una semifinale di Coppa Italia e al Bernabeu si sono giocati solo i sedicesimi di Coppa del Re, ma è comunque storico quello che ha fatto il Fuenlabrada, club di Segunda Division, la terza serie del calcio spagnolo: al 25' del primo tempo della sfida di ritorno, il Real Madrid, forte del 2-0 dell'andata, è andato sotto per il gol di Luis Milla. Un gran gol tra l'altro, con un poderoso tiro dalla distanza: in futuro il centrocampista cresciuto nell'Atletico Madrid avrà una storia da raccontare. I tifosi del Real hanno dovuto aspettare il secondo tempo per scacciare via i fantasmi grazie all'ingresso determinante di Bale e alla doppietta di Borja Mayoral. All'89', però, Portilla ha segnato il 2-2, inutile sul piano della qualificazione, ma comunque prestigioso perché il Fuenlabrada potrà vantarsi un giorno di aver pareggiato al Bernabeu col Real campione di Spagna, d'Europa e del mondo.