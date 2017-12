Altro Calcio Real Madrid, Bale si fa ancora male

Infortunio muscolare numero 19 per Gareth Bale: secondo quanto riporta il comunicato ufficiale del Real Madrid, l'ala gallese, che era stato risparmiato dalla convocazione in nazionale, ha rimediato la rottura fibrillare dell'adduttore sinistro durante l'allenamento di giovedì. I tempi di recupero non sono stati ancora valutati, ma è probabile che Zidane perderà ancora una volta il giocatore per un periodo relativamente lungo. Secondo Marca starà fermo almeno un mese.