Real Madrid, Asensio record: segna ad ogni debutto

Marco Asensio ha segnato il gol del 3-1 nella Supercoppa Spagnola di andata contro il Barcellona: un gol significativo perché conferma anche la singolare statistica legata a lui. Il centrocampista spagnolo, infatti, ha segnato sempre con la maglia del Real Madrid nelle partite di debutto in ogni competizione ufficiale (Supercoppa Europea, Champions League, Coppa del Re, Liga e Supercoppa Spagnola. Nel Mondiale per Club non è mai sceso in campo).