Real Madrid, 5 turni di squalifica per Cristiano Ronaldo dopo la spinta all'arbitro

Cinque giornate di squalifica per Cristiano Ronaldo: il portoghese è stato sanzionato duramente per la spinta all'arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea che gli aveva appena mostrato il cartellino rosso nell'andata della Supercoppa spagnola contro il Barcellona. CR7 salterà il ritorno e le prime quattro giornate della Liga, questa la decisione dopo aver letto il referto arbitrale (che recitava "il giocatore mi ha dato una lieve spintarella all'arbitro in segno di disaccordo"). Ronaldo, dopo aver segnato il 2-1, si era tolto la maglietta esibendola al Camp Nou facendo il verso alla stessa esultanza di Messi nel Clasico in campionato. Ammonito per questo, aveva poi ricevuto il secondo giallo per simulazione e si era lamentato apertamente con il direttore di gara.