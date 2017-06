Altro Calcio Real, la furbata di Nacho può decidere la Liga

Gesto antisportivo o colpo di genio? Giudicate voi, ma la "furbata" fatta da Nacho nei primi minuti di Real Madrid-Siviglia potrebbe avere un peso pazzesco sull'assegnazione della Liga. Il difensore dei Blancos ha infatti sbloccato la gara del Bernabeu con gli andalusi calciando in porta mentre tutti erano fermi dopo che l'arbitro aveva fischiato punizione dal limite in favore delle merengues. Mentre i difensori ospiti aspettavano la battuta, Nacho ha calciato arrivando alle spalle dell'arbitro, che ha convalidato il gol perchè nessuno aveva chiesto la barriera. Il pallone però non era sul punto dove è stato effettuato il fallo, da qui le vibranti proteste di Sampaoli e dei suoi giocatori. Real e Barcellona sono in testa al campionato a pari punti a una gara dal termine.