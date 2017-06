Altro Calcio Real in Giappone, comincia la missione Mondiale per Club

Il Real Madrid è atterrato in Giappone dopo un volo di 13 ore: ad attendere i blancos 300 tifosi nonostante le 5 del mattino. La squadra spagnola è arrivata a Tokyo per partecipare al Mondiale per club: il debutto giovedì in semifinale contro i campioni messicani del Club America.