Altro Calcio Real-Espanyol, Bernabeu pieno di bandiere spagnole: risposta al referendum

In un Santiago Bernabeu con tantissime bandiere della Spagna sventolate sugli spalti in risposta al referendum indipendentista in Catalogna, il Real Madrid torna a vincere dopo due pareggi e una sconfitta interni. A farne le spese è proprio una squadra catalana, l'Espanyol di Barcellona, messa sotto dalla doppietta di un Isco ancora in stato di grazia.