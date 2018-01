Altro Calcio Real, Cristiano Ronaldo: "Voglio restare, amo Madrid"

In Spagna e non solo in questi giorni si sono moltiplicate le voci di un possibile addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, che vorrebbe fare una vera e propria rivoluzione estiva con Neymar ciliegina sulla torta, ma il fenomeno portoghese rispedisce le voci al mittente e sottolinea: "Amo questo club e voglio restarci". Il cinque volte Pallone d'Oro non ha alcuna intenzione di lasciare il Bernabeu e lo ha ribadito anche alla premiazione come miglior giocatore della scorsa stagione per il sito sportivo cinese Dongqiudi: "Amo vivere qui, mi piace il clima, la gente e sono vicino al Portogallo. Madrid è la mia città dal 2009". Florentino Perez è avvisato.