Altro Calcio Real-Barça, fenomeno Messi: assist senza una scarpa

Un anno fa aveva mostrato al pubblico la propria maglietta dopo il gol decisivo al 90', questa volta Lionel Messi ha "nascosto" una scarpa. Il fenomeno argentino è infatti riuscito nell'impresa di servire un assist, quello per il gol del 3-0 al Bernabeu per Aleix Vidal, con una scarpa in meno, persa dopo un contrasto con Marcelo. La Pulce entra in area da destra e di sinistro serve l'esterno, che arriva a rimorchio e, forse, chiude il campionato.