Stam inserisce i tifosi nella distinta

Da grande giocatore quale è stato, Jaap Stam conosce l'importanza dei tifosi per una squadra di calcio. Ecco perché li ha inseriti nella distinta ufficiale per il match contro il Burnley di Championship: come ultimo dei panchinari, compare il numero 13 "Reading Fans" che si riferisce simbolicamente proprio ai tifosi. Una mossa apprezzata e fortunata, visto che il Reading ha vinto 3-0.