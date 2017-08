Altro Calcio Ranking UEFA per club, Lazio e Milan perdono 2 posizioni

Dopo le gare del play off di Champions League non ci sono stati particolari “scossoni” da segnalare nella graduatoria continentale per club. Per quello che concerne le italiane dobbiamo evidenziare le 2 posizioni perse dalla Lazio (superata da Celtic e Sporting Lisbona) e i 2 posti persi dal Milan (superato da Qarabag e Maribor).



Le italiane: - 5) Juventus 107punti, -13) Napoli 72, - 22) Fiorentina 54, -30) Roma 43, -51) Lazio 26, -72) Milan 17,5, 76) Inter 16