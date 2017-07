Ranking Fifa, l'Italia scala posizioni grazie...alla Giamaica

Sarà la Giamaica a sfidare gli Stati Uniti nella finale dell'edizione 2017 della Gold Cup, il torneo continentale per nazionali organizzato dalla Concacaf. I 'Reggae Boyz' si sono imposti di misura sul Messico campione in carica grazie a un gol in zona Cesarini facendo esplodere la festa di...Italia e Inghilterra. Grazie alla sconfitta dei messicani, infatti, azzurri e inglesi si sono ripresi rispettivamente il dodicesimo e il tredicesimo posto nel Ranking FIFA. Considerata, comunque, la delicata posizione degli azzurri, la partita del 2 settembre contro la Spagna sarà decisiva per il futuro della nostra nazionale.

La classifica (prime 15 posizioni):

1 Brazil 1.604 +1

2 Germania 1.549 -1

3 Argentina 1.399

4 Svizzera 1.329 +1

5 Polonia 1.319 +1

6 Portugal 1.267 -2

7 Chile 1.250

8 Colombia 1.208

9 Belgique 1.194 +1

10 France 1.157 -1

11 Spagna 1.114

12 ITALIA 1.059

13 Inghilterra 1.051

14 Mexico 1.046 +2

15 Perù 1.023 -1