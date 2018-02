Altro Calcio Quanto vale la Coppa Italia? Dai 5 agli 8 milioni di euro

Quanto vale vincere la Coppa Italia? Il trofeo nazionale è spesso snobbato dalle nostre squadre (ma non stasera, nessuno dei 4 tecnici farà turnover), ma sollevarlo nel cielo di Roma, spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, può portare nelle casse della squadra campione fino a 8 milioni di euro. Chi vince infatti, spiega il quotidiano, si assicura un premio di cinque milioni di euro oltre al 45% dell'incasso della finale che, nella passata stagione, è stato di 3.5 milioni di euro. L'altro 45% va all'altra finalista, che incassa anche un premio di 3.2 milioni di euro, mentre il restante 10% degli incassi derivanti dai biglietti della finale va alla Lega in quanto organizzatrice dell'evento.