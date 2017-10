Altro Calcio Qualificazioni mondiali: Spagna a valanga, Panucci pari

Tante sorprese nelle altre partite di qualificazione. La Spagna a valanga, l'Albania frena e lascia via libera agli azzurri. Incredibile la situazione nel girone I con quattro squadre (Croazia, Islanda, Turchia e Ucraina) in due punti mentre il Galles approfitta del ko irlandese per andare secondo. Ecco come sono andati i match...