Altro Calcio Qualificazioni Mondiali: pari Argentina, oggi sarebbe spareggio

L'Argentina di Sampaoli non ingrana, pareggio casalingo col Venezuela ultimo in classifico e quarto posto (quinto per differenza reti) nel girone sudamericano di qualificazione mondiale: oggi sarebbe spareggio contro la Nuova Zelanda. Il Brasile già qualificato paregggia in Colombia, vittorie importanti per Perù e Uruguay, pesante sconfitta del Cile. La classifica del girone: Brasile 37 punti, Uruguay 27, Colombia 26, Perù e Argentina 24, Cile 23, Paraguay 21, Ecuador 20, Bolivia 13, Venezuela 8.