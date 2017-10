Altro Calcio Qualificazioni Mondiali: Panucci ok, colpo Ucraina

Settima giornata dei gironi di qualificazione a Russia 2018 e le classifiche cominciano a delinearsi. Nel girone azzurro vince l'Albania di Panucci e continua a coltivare sogni di playoff, colpo della Macedonia in Israele. Nel gruppo D l'Irlanda si fa fermare in Georgia e "regala" il primo posto del girone alla Serbia, vincente 3-0 sulla Moldavia grazie anche al gol di Kolarov mentre il Galles va terzo. Nel gruppo I la sorpresa arriva dalla Finlandia, dove l'Islanda viene sconfitta 1-0 ma la Croazia non può approfittarne vista la sospensione del match con il Kosovo: l'Ucraina di Sheva vince e vola in vetta. Ecco come sono andate le gare...