Altro Calcio Qualificazioni Mondiali: Francia flop, Dzeko e Andrè Silva show

Ottava giornata dei gironi di qualificazione a Russia 2018, si decidono le squadre che accedono direttamente e quelle che parteciperanno ai Playoff (tra le quali dovrebbe esserci anche l'Italia). Nelle gare del pomeriggio torna al successo l'Olanda, che però non riesce ad accorciare sulla Svezia e resta terza, importante successo anche per la Croazia, mentre le Isole Far Oer fanno festa per la seconda volta. In serata la sorpresa arriva dalla Francia, che ora rischia, mentre Belgio (che si qualifica matematicamente), Portogallo e Bosnia fanno il loro dovere trascinati dai gol dei loro bomber Lukaku, Andrè Silva e Dzeko. Ecco come sono andate le gare...