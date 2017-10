Altro Calcio Qualificazioni mondiali, colpo Germania, Inghilterra a valanga

Germania con un piede al Mondiale, la Slovacchia non molla l'Inghilterra, la Polonia fa harakiri e ora rischia. Si è giocata la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2018 nei gruppi C, E ed F della zona europea: nella gallery risultati e brevi resoconti delle 9 partite. Ecco le classifiche aggiornate. GRUPPO C: Germania 21, Irlanda del Nord 16, Repubblica Ceca 9, Norvegia 7, Azerbaigian 7, San Marino 0. GRUPPO E: Polonia 16, Montenegro 13, Danimarca 13, Romania 9, Armenia 6, Kazakistan 2. GRUPPO F: Inghilterra 17, Slovacchia 15, Scozia 11, Slovenia 11, Lituania 5, Malta 0.