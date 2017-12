Altro Calcio Psg, El Chadaille Bitshiabu è un gigante a 12 anni

Ha fatto molto discutere in Spagna la statura di El Chadaille Bitshiabu, uno dei protagonisti del torneo la Liga Promises riservato alle squadre Under 12, torneo al quale ha partecipato anche Cristian Totti. Il baby calciatore in questione è un attaccante di 12 anni del nato in Francia nel 2005: si fa chiamare Chad, gioca nel Psg e, a dispetto della propria mole, ha esattamente l'età riportata sui documenti.