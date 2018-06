Altro Calcio Psg, Areola avverte Buffon: "Il titolare sono io"

Dopo aver detto addio alla Juventus dopo 17 anni, Gigi Buffon aspetta la sentenza della Uefa per conoscere il proprio futuro, che con ogni probabilità sarà a Parigi. Il Psg ha offerto all'ex portiere bianconero un biennale da 8 milioni l'anno e sotto la Torre Eiffel lo aspettano tutti a braccia aperte. O forse non proprio tutti. In caso di arrivo di Buffon, infatti, chi dovrebbe fare le valigie è Alphonse Areola, che nell’ultima stagione ha giocato da titolare scavalcando il tedesco Kevin Trapp. Il portiere di origine filippina, però, non ha alcuna intenzione di farsi da parte: "Se c’è la possibilità di continuare a giocare nel Paris Saint-Germain, non esiterò a farlo - ha detto al canale ufficiale del club - il mio obiettivo è quello di continuare a giocare, vincere trofei e crescere con questo club. Buffon? Sono andato in prestito per tre stagioni per attendere il mio momento. Adesso il titolare sono io".