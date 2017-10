Altro Calcio Primavera, Milan-Inter 0-3, tripletta di Odgaard, Gattuso travolto

L'Inter si gode Jens Odgaard, attaccante danese classe 1999, il Milan si lecca le ferite: finisce 3-0 per i nerazzurri il derby Primavera, valido per la seconda giornata di campionato. I gol li segna tutti il cenrtavanti biondo arrivato dal Lyngby. Per Gattuso, tecnico rossonero, secondo k.o. in due gare con 8 gol subiti: col Sassuolo aveva perso 5-1 all'esordio.