Calcio Primavera, Juventus-Napoli 2-3: Sarri e la squadra davanti alla tv

Il colpaccio che può portare allo scudetto per ora è riuscito ai più piccoli, che per il titolo, al momento, non lottano: il Napoli Primavera ha battuto i coetanei della Juventus a Vinovo nell'anticipo della 21esima giornata di campionato. Gli azzurrini hanno vinto 3-2 rischiando di subire la rimonta nel finale dopo essere andati sul 3-0 grazie ai gol di Senese, Zerbin e Palmieri, poi un autogol dello stesso Senese e la rete di Kameraj al 91' hanno reso meno pesante il passivo per i baby bianconeri. Sarri e tutta la sua rosa hanno visto almeno gli ultimi minuti davanti alla tv a Castelvolturno, come documentato dal profilo Twitter del club. Il 22 aprile toccherà a loro vincere a Torino per sognare il tricolore.