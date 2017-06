Altro Calcio Premier, top 11 senza Ibra: lo hanno deciso i giocatori

La PFA, l'assocalciatori inglese, ha votato l'undici ideale della stagione (sebbene non sia ancora finita): ci sono 4 giocatori del Chelsea e del Tottenham, uno per parte per Manchester United, Liverpool ed Everton. Non c'è nessuno del Manchester City di Guardiola o dell'Arsenal di Wenger, e soprattutto non c'è Zlatan Ibrahimovic.