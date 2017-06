Altro Calcio Premier, Pogba batte Ibra: è del francese la maglia più venduta

Paul Pogba re della Premier League. La maglietta più venduta in Inghilterra è quella del francese, che batte anche il compagno di squadra Ibrahimovic, e "restituisce" ai Red Devils almeno una parte degli oltre 100 milioni spesi per strapparlo alla Juve in estate. Alle spalle delle due stelle dello United, che domina la classifica con 4 giocatori, si piazza il duo dell'Arsenal Sanchez-Ozil, mentre al quinto posto c'è l'ex Inter Coutinho, idolo di Anfield Road. Sesto posto a sorpresa per un portiere, De Gea, mentre al settimo c'è Sadio Mané. Il senegalese del Liverpool precede tre stelle del calibro di Payet, Hazard e Rashford, che vince il derby col Kun Aguero. Nessun giocatore del Man City capolista nelle prime 10 posizioni.