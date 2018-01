Altro Calcio Premier League, tonfo Arsenal. Il Liverpool non sbaglia

Nella 25.ma giornata di Premier Laegue l'Arsenal di Arsene Wenger cade 3-1 sul campo dello Swansea quartultimo in classifica. I Gunners, in vantaggio con Nacho Monreal, vengono puniti dai gol di Clucas (doppietta) e Ayew. Per i londinesi un ko molto pesante perché la zona Champions è adesso distante 8 punti. Il Liverpool nn sbaglia infatti e regola 3-0 l'Huddersfield Town grazie a Emre Can, Firmino e Salh (su rigore). I Reds agguantano momentaneamente a quota 50 il Chelsea.