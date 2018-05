Premier League, Mourinho blinda il secondo posto

Era una partita che aveva pochissimo da dire, senza motivazioni per entrambe le squadre, ma è stata comunque una partita dall'intensità elevatissima e dall'agonismo a volte quasi addirittura esasperato, in pieno stile Premier League. Il Manchester United pareggia 0-0 sul campo del West Ham già salvo e con una giornata ancora da giocare blinda matematicamente il secondo posto, ma la notizia della gara è la rissa scatenata da Paul Pogba nel finale. Il francese, evidentemente nervoso per le continue voci di mercato, scalcia da terra Noble, che perde letteralemente la testa e si scaglia contro l'ex Juventus mettendogli le mani al collo. In poco tempo si accende una mischia da Far West con Carroll super protagonista, ma dopo pochi minuti torna il sereno e Pogba e Noble, entrambi ammoniti, alla fine escono dal campo sorridenti.