Altro Calcio Premier League, Manchester City-West Ham 2-1

Nel turno infrasettimanale il gol da tre punti di Sterling al 96esimo della sfida contro il Southampton, una settimana fa la rete dello stesso Sterling all'85esimo decisiva per la vittoria 2-1 contro l'Huddersfield Town e oggi il Manchester City l'ha fatto di nuovo, protagonista questa volta David Silva, al minuto 84. La squadra di Guardiola centra il terzo successo consecutivo in una settimana (uno più sofferto dell'altro) battendo 2-1 in rimonta il West Ham all'Etihad Stadium e resta in testa con 8 punti di vantaggio sui cugini dello United, che sfiderà nel derby di domenica prossima. Ospiti in vantaggio negli ultimi minuti del primo tempo con il colpo di testa di Angelo Ogbonna, il vantaggio degli Hammers dura fino al 57' quando un altro difensore, Otamendi, riporta tutto in parità con un tocco ravvicinato. L'1-1 resiste fino a 5 minuti dal triplice fischio, quando David Silva si coordina e in acrobazia segna la rete del 2-1 che fa esplodere i tifosi di casa, sempre più in fuga verso il titolo (43 punti in 15 giornate sono un bottino pazzesco!).