Altro Calcio Premier League, inizio col botto: Arsenal-City

Inizio davvero in salita per Unai Emery in Premier League. È stato compilato il calendario della prossima stagione, al via nel weekend dell'11-12 agosto, e per il tecnico spagnolo scelto dall'Arsenal per il dopo-Wenger sarà un esordio di fuoco visto che all'Emirates arriverà il Manchester City campione in carica di Guardiola. E una settimana dopo, nella seconda giornata, Gunners in trasferta a Stamford Bridge contro il Chelsea.