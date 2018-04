Altro Calcio Premier League, il West Ham mette al bando i tifosi

Il West Ham ha bandito a vita dall'assistere ai propri incontri casalinghi alcuni tifosi protagonisti di disordini, azioni violente e invasioni di campo durante la partita di Premier League contro il Burnley persa 3-0 al London Stadium il 10 marzo scorso. Lo ha reso noto il club londinese sul proprio sito ufficiale, spiegando che cinque supporter sono stati puniti per aver invaso il campo di gioco, mentre altri per aver lanciato monete o altro oggetti con "l'intento di offendere". I dirigenti del West Ham stanno inoltre valutando la posizione di altri tifosi per allargare eventualmente il bando anche a loro prima del prossimo incontro casalingo, in programma il 31 marzo prossimo, contro il Southampton. Anche la polizia sta indagando su quanto accaduto sabato nell'impianto di londra, dove sarà intensificata la presenza delle forze dell'ordine al fianco degli steward della società. La Federcalcio inglese, e la stessa Premier League, ha condannato le scene di violenza che hanno fatto il giro del mondo, temendo una possibile rinascita del fenomeno degli hooligans. La furia dei tifosi degli Hammers è di sicuro legata al pessimo andamento della squadra di David Moyes - ora è 16/a in campionato dopo una serie di sconfitte nelle ultime giornate - ma c'è anche un diffuso malcontento nei confronti della dirigenza. Sabato, dopo il primo gol degli ospiti, anche il box della dirigenza ha rischiato di essere preso d'assalto e il co-proprietario del West Ham, David Sullivan, è stato colpito da una monetina prima di dover abbandonare la posizione insieme con gli altri dirigenti.