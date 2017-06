Altro Calcio Premier League, giornata dei diritti con lacci e fasce arcobaleno

Nella tredicesima giornata di Premier League i capitani delle squadre sono scesi in campo con la fascia arcobaleno. La lega calcio inglese e la federazione hanno voluto mostrare infatti il loro sostegno alla comunità LGBT. Per questo gli arbitri (e alcuni giocatori) hanno indossato lacci colorati: non è la prima volta che accade nella Premier.