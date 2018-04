Altro Calcio Premier League: doppietta di Silva, il City vince ancora

Continua senza sosta la marcia trionfale del Manchester City in vetta alla classifica di Premier League. Nel Monday Night della 30.ma giornata la squadra di Guardiola archivia anche la pratica Stoke City e torna ad avere 16 punti di vantaggio sui cugini del Manchester United. L'uomo partita è David Silva, a segno in avvio di primo tempo e in avvio di ripresa, i Citizens ora aspettano venerdì per conoscere il loro avversario nei quarti di finale di Champions League.