Altro Calcio Premier League, De Bruyne stende Conte: City e United in fuga

Prima del big match della settima giornata di Premier League Antonio Conte aveva polemizzato con la Federazione inglese perché il Man City aveva avuto un giorno in più di riposo e ancora una volta il tecnico italiano ci aveva visto lungo. Il Chelsea lotta con l'orgoglio dei campioni in carica, ma viene sconfitto a Stamford Bridge da un bellissimo gol di De Bruyne, che capitalizza la maggior mole di gioco creata dalla squadra di Guardiola nella ripresa, quando il Chelsea, che aveva perso un ottimo Morata per infortunio alla mezz'ora del primo tempo, è calato fisicamente provato dalle fatiche di Champions. Una vittoria comunque meritata per il City, che con questi tre punti aggancia in vetta lo United di Mourinho, che ha travolto 4-0 il Crystal Palace col solito gol di Lukaku, capocannoniere del campionato con 7 reti in altrettante gare. La terza forza del torneo è il Tottenham di Harry Kane, a segno due volte nel poker rifilato a domicilio all'Huddersfield, mentre in coda continua a fare fatica il Leicester (0-0 sul campo del Bournemouth) e torna alla vittoria il West Ham, che supera 1-0 lo Swansea e lo supera in classifica.