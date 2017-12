Altro Calcio Premier League, Arsenal-Liverpool 3-3: che spettacolo all'Emirates

Non riesce proprio a vedere una vittoria della squadra per cui tifa Erik Thohir quando mette piede in uno stadio. Il presidente dell'Inter era in tribuna all'Emirates Stadium per assistere alla sfida tra Arsenal e Liverpool e poco prima dell'inizio della gara si è concesso un selfie col tecnico dei Gunners, Arsene Wenger, che ha poi postato su Instagram scrivendo "Let's go Gunners!!!". Magari alla fine l'Arsenal non avrà vinto, ma sicuramente l'imprenditore indonesiano si sarà divertito moltissimo ad assistere allo spettacolo offerto da Gunners e Reds. La partita si sblocca alla metà del primo tempo grazie a Coutinho, il Liverpool domina ma non raddoppia e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa poi la gara impazzisce letteralmente: Salah firma il raddoppio e sembra chiuderla (52'), ma nel giro di 5 incredibili minuti i padroni di casa la ribaltano grazie a Sanchez (53'), Xhaxa (56') e Ozil (58') e mandano in delirio i tifosi di casa. La squadra di Klopp, che in panchina è una furia, però non si scompone e al 71' trova il 3-3 con Firmino. Girandola di emozioni anche nel finale, ma non segna più nessuno: Thohir alla fine non può esultare, ma di sicuro si è rifatto gli occhi.