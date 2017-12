Altro Calcio Premier, Lamela torna dopo 13 mesi. E fa subito assist

Fine di un incubo. Erik Lamela era già tornato a giocare con la squadra riserve, ma farlo in una partita di Premier League, ovviamente, ha tutt'altro sapore, rovinato solo parzialmente dalla sconfitta del suo Tottenham. L'argentino è entrato al 32' del secondo tempo della sfida col Leicester al posto di Eriksen, con gli Spurs sotto 2-0, e gli sono bastati due minuti per regalare a Kane l'assist del 2-1. Era da 13 mesi che l'ex romanista non giocava, a causa di un problema all'anca sinistra che lo ha costretto a subire due interventi chirurgici: l'ultima gara ufficiale era datata 25 ottobre, in Coppa di Lega, mentre in Premier mancava dal 22 ottobre. "Peccato per il risultato - ha scritto sui profili social - ma sono felice di essere tornato in campo".