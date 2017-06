Altro Calcio Premier, gol e spettacolo per la festa del Chelsea: decide Fabregas

Il Chelsea affronta il recupero con il Watford da neo campione d'Inghilterra, Stamford Bridge è tutto per Antonio Conte e quando capitan Terry (che dirà addio a fine stagione) segna il gol del vantaggio dopo una ventina di minuti, per i Blues sembra proprio la serata perfetta. Sembra, perchè Terry segna, si commuove e un minuto dopo, ancora troppo emozionato, sbaglia clamorosamente un disimpegno e serve "l'assist" per il pareggio di Capoue. Al 35' del primo tempo 2-1 dei padroni di casa con Azpilicueta, a inizio ripresa arriva anche il tris di Batshuayi, ma raggiunto il doppio vantaggio il Chelsea si rilassa e viene punito subito da Janmaat, che sfrutta uno svarione difensivo. A 20' dal termine Mazzarri getta nella mischia anche Okaka e l'attaccante italiano trova il gol del 3-3 dopo appena tre minuti provando a rovinare la festa del Chelsea e di Conte. Ma l'allenatore italiano è un cannibale e vuole vincere: dalla panchina urla e si sbraccia, poi inserisce Fabregas, che lo ripaga con una gran tiro dal limite dell'area che vale il poker, la vittoria e fa esplodere la festa (in attesa di quella di domenica in occasione dell'ultimo match con il Sunderland).