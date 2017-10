Altro Calcio Portogallo-Svizzera, Lichtsteiner calpesta André Silva

Piccolo scontro Milan-Juve a Lisbona, durante Portogallo-Svizzera, gara che ha consentito ai lusitani di qualificarsi per il Mondiale. Sull'1-0, propiziato dall'interista Joao Mario, André Silva è entrato in contatto con Lichtsteiner che poi, non visto dall'arbitro, gli ha calpestato in modo lieve la mano a palla lontana. Niente di grave: il centravanti rossonero si è vendicato segnando il gol del raddoppio che ha chiuso i conti.