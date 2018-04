Altro Calcio Porto-Sporting, espulsi due barellieri con la Var

Il Porto batte 2-1 lo Sporting Lisbona e ipoteca il titolo in Portogallo. Ma più che il successo "azul" nel big match, a fare notizia in tutto il mondo è il singolare utilizzo della Var con l'espulsione di due barellieri. Sul risultato di 2-1, infatti, al 59' Fabio Coentrao (terzino dello Sporting) ha dovuto usare le maniere forti per recuperare il pallone che un barelliere del Porto aveva nascosto per impedirgli di eseguire la rimessa laterale. Lo spintone del giocatore ha scatenato un parapiglia tra le due squadre. Una volta sedata la rissa, l'arbitro ha voluto rivedere l'accaduto con l'ausilio della video-assistenza. Risultato, barellieri espulsi e Coentrao perdonato, nonostante lo spintone.