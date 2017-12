Altro Calcio Pordenone sconfitto al 93': i tifosi dell'Inter fanno festa sul web

Diciassettesima giornata di serie C: il Pordenone, reduce dalla maratona con l'Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia con i nerazzurri avanti solo ai calci di rigore, viene sconfitto al 93' dal Renate, secondo in classifica del girone B di Serie C, e scivola al 6° posto. Sotto i due tweet del club friulano, quello sul gol partita e quello immediatamente successivo sull'esito finale del match, si leggono decine di commenti di tifosi dell'Inter, alcuni sarcastici, altri decisamente da censurare. E infatti li abbiamo censurati, per gli insulti che contenevano...