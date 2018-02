Altro Calcio Pordenone, prima il Sudtirol di San Valentino

L'account Twitter del Pordenone ha colpito ancora: dopo la simpatia riscossa per i tweet prima della sfida di coppa Italia contro l'Inter, i Ramarri ci riprovano. Questa volta, complice la giornata di San Valentino, è competizione tra amore e calcio: "Prima il piacere (si spera), poi il dovere" si legge su Twitter. Il piacere, però, in questo caso è la sfida pomeridiana di serie C contro il Sudtirol. Solo dopo, via libera per cene romantiche.