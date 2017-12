Altro Calcio Pordenone, febbre Inter: social scatenati, Berrettoni la spara grossa

Va come un treno la campagna social del Pordenone, a sole 24 ore di distanza della (quasi) impossibile sfida di San Siro contro l'Inter capolista. Un sogno, il passaggio del turno in Coppa Italia, per Berrettoni (già simpaticamente presentato, a livello statistico, come il rivale numero uno di Icardi) e compagni. L'attaccante dei ramarri, dalla sua, però non vuole smettere di crederci: "Faremo la nostra partita, provando a giocare come sappiamo anche in uno degli stadi più importanti del mondo. Sognare non costa nulla e se vincessimo dalla gioia torneremo a casa a piedi", ha dichiarato il 36enne.