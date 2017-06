Altro Calcio Polemica social, Maradona a gamba tesa: "Dani Alves è un cretino"

Diego Armando Maradona risponde ai microfoni di TyC Sports alle domande sulla polemica scatenata da Dani Alves e dalle sue dichiarazioni sul Pallone d'Oro, sul paragone con Messi e sulla "scorrettezza" di Maradona quando era giocatore: "Dani Alves è un cretino! Poveraccio. Mette 28 cross e ne azzecca 4. Laterale destro era Cafù, Maicon. Se continuiamo a parlare di questo tipo me ne vado. Parla solo perchè gioca in una zona di campo dove non si gioca a calcio. L'ha detto anche Dalma (sua figlia, ndr), io sono molto di più".