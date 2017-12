Altro Calcio Pogba 'bocciato' da Benitez: "Non è ancora un top player"

Rafa Benitez rimanda Paul Pogba. Il tecnico del Newcastle, battuto 4-1 proprio dallo United lo scorso sabato, ha dato un giudizio non proprio lusinghiero sul centrocampista francese dei Red Devils, a segno nella sfida dell'Old Trafford: "Pogba come Gerrard? No, sono diversi. E Stevie è stato un top player per tantissimi anni. Il suo rendimento è sempre stato costante, era in grado di fare la differenza in ogni partita, con o senza palla. Era un top player assoluto. Pogba è un grande giocatore ma per essere paragonato a Gerrard dovrebbe avere il rendimento di Gerrard per 15 anni".