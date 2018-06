Altro Calcio Playout Serie B: Ascoli salvo, Entella in C

Dopo lo 0-0 dell'andata, finisce a reti inviolate anche il ritorno del playout di Serie B tra Ascoli e Virtus Entella, risultato che condanna i liguri alla Serie C. Al Del Duca, i bianconeri di serse Cosmi riescono a contenere gli ospiti che solo vincendo avrebbero potuto salvarsi. A favore dell'Ascoli, che rimarrà nella serie cadetta per il quarto anni di fila, giocava infatti la migliore posizione di classifica. L'Entella retrocede in C dopo 4 anni e va a fare compagnia a Ternana, Pro Vercelli e Novara.